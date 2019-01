På trods af god økonomi: Antallet af konkurser stiger i Sydjylland

Konkurser: Antallet af konkurser er steget i 2018. I Sydjylland har 46 flere virksomheder måtte dreje nøglen om i 2018 end 2017. Det skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse, hvor analysevirksomheden og kreditvurderingsinstituttet Experian har opgjort antallet af konkurser i Danmark.

I analysen er landsdelene defineret ud fra postnumre, hvor Sydjylland indeholder intervallet 6000-6990.

Det er dog ikke kun i den sydlige landsdel, at der sker flere virksomhedskonkurser, for det er en tendens der gør sig gældende over hele landet. I Danmark var der i 2018 næsten 7.200 konkurser. Det svarer til en stigning på 14 procent i forhold til året før. Stigningen er næsten den samme i Sydjylland.

Økonomien i Danmark har i længere tid været inde i en god periode. Det ses blandt andet på den historisk høje beskæftigelse. Alligevel ligger antallet af konkurser på landsplan altså på niveau med tilstandene under finanskrisen. Men det er der en forklaring på, mener økonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver.

- En af grundene til, at antallet af konkurser alligevel ligger højt, er, at det for nogle år tilbage blev muligt at oprette de såkaldte IVS'ere, hvor kravet mht. startkapital er lavere. Det har hævet antallet af nyetablerede selskaber og dermed også konkurrencen blandt virksomhederne. Som naturlig konsekvens heraf ser vi også flere konkurser i disse år, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Så selvom antallet af konkurser i 2018 altså ligger på niveau med det, vi så i årene efter krisen i 2008, så er det nogle andre forhold, der trækker konkurstallet i dag sammenlignet for lidt over 10 år siden.