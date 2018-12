På ti år er anmeldelser om hærværk næsten halveret

Når der bliver lavet hærværk, er det ofte graffiti. Her er det et bemandingshus i Haderslev Dampark, som i sommer blev udsat for hærværk. Foto: Jacob Schultz

Siden 2007 er det næsten kun gået en vej i forhold til antallet af anmeldelser om hærværk i Syd- og Sønderjylland. Faktisk var tredje kvartal af 2018 den periode med færrest antal anmeldelser i mindst 23 år.

Fald: Ødelagte skraldespande, bøjede vejskilte og graffiti alle vegne er næppe noget, folk mener, forskønner gadebilledet. Men det skulle der også gerne være kommet mindre af. Antallet af anmeldelser om hærværk er nemlig faldet med næsten 50 procent i Syd- og Sønderjylland siden 2007. Det viser tal fra Danmarks Statistik og politiet. I tredje kvartal af 2018 var der faktisk det laveste antal anmeldelser om hærværk siden 1995, som er det år, den ældste statistik går tilbage til. Det glæder Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi. - Det er rigtig godt, for så er der færre børn og unge, der kommer ud i kriminalitet. Det er både godt for ungdommen, og for de mennesker der får ødelagt deres hegn og så videre, siger han. Definitionen på hærværk er, når en person fjerner eller ødelægger noget, der ikke tilhører ham eller hende. Hvis personen ødelægger for mere end 15.000 kroner, er der tale om hærværk af særlig grov karakter, hvilket som udgangspunkt straffes med fængsel.

Straffen for hærværk Hærværk straffes som udgangspunkt efter straffelovens paragraf 291.Her står der, at den som ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil et år og seks måneder.



I særligt grove tilfælde kan straffen være helt op til seks års fængsel. Det gælder blandt andet, hvis der er tale om hærværk af systematisk eller organiseret karakter.



Kilde: domstol.dk og straffeloven

Lever i cyberspace Antallet af anmeldelser om hærværk toppede i landsdelen i 2007 og er siden da faldet de fleste år. Ifølge Christian Østergård kan det skyldes, at vi generelt oplever et fald i den traditionelle form for kriminalitet. Men der er også rapporter, der peger på en anden supplerende forklaring. - En af årsagerne kan være internettet. Man lever sit liv i cyberspace og har ikke den gadeorienterede livsstil, hvor man er sammen med nogle uheldige typer på gaderne. Det er en af de vigtigste faktorer for, at der er et fald i kriminalitet blandt unge, siger han og fortsætter: - De unge er også mere fremtidsorienterede, og de ved, at hvis de har en plet på straffeattesten, så er det sværere at få et job.

Kan ikke stå på hvert gadehjørne Når politiet får en anmeldelse om hærværk, er det deres opgave at afhøre vidner og finde spor. Det er dog sjældent en nem sag, da hærværk som oftest bliver begået om aftenen eller natten. Derfor er politiet afhængige af, at befolkningen råber op, hvis de ser noget. - Vi har brug for, at dem, der ser nogen begå hærværk, tager kontakt til os, så vi kan gå ud og få en klo i dem. For vi kan ikke stå på hvert et gadehjørne. Der har vi brug for, at borgerne hjælper os, så vi kan hjælpe dem, siger Christian Østergård. I 2018 har der til og med tredje kvartal været 1730 anmeldelser om hærværk i Syd- og Sønderjylland.