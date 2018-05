Overlæssede trailere er oftest skyld i vejhjælp ved grænsen

Vejhjælp: Trailere fyldt med øl, sodavand, slik og andet godt fra grænsebutikkerne er oftest skyld i, at bilister har brug for vejhjælp ved grænsen. Det skriver SOS Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

Tjek traileren

Han råder derfor til, at man går traileren grundigt efter inden afgang - og at man sørger for, at der er nok luft i dækkene, så man kan styre bilen bedst muligt.

- Som bilist skal man selvfølgelig først og fremmest have styr på, hvor meget man må køre med i forhold til reglerne. Derudover skal man også sørge for at pakke traileren jævnt. Har man for meget vægt i én ende, risikerer man, at bilen kommer til at slingre, og det er farligt for både bilistens egen og øvrige bilisters trafiksikkerhed, siger Jesper Rebsdorf i pressemeddelelsen.