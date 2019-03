Overhalede Søren Gade og statsministerens søn: Sydjysk landmand slog favoritter på landsmøde

Når der den 26. maj skal stemmes ved Europa-parlamentsvalget, bliver det med sydjyske Asger Christensen (V) som et af de øverste navne på stemmesedlen under Venstres kandidater. Asger Christensen overhalede nemlig både Søren Gade og Bergur Løkke Rasmussen, som var klare favoritter ved lørdagens valg på Venstres landsmøde. Sidstnævnte er søn af statsminister Lars Løkke Rasmussen,

Asger Christensen, der sidder i Kolding Byråd, kommer til at stå som nummer tre på listen med Venstres kandidater. Over ham er det øverst Morten Løkkegaard og dernæst Linea Søgaard-Lidell.

Det var en meget rørt Asger Christensen, som lørdag eftermiddag stillede op til interview via en telefon til JydskeVestkysten.

- Jeg er meget rørt. Det er helt vildt det her. Det er fedt at få sådan en placering hos Venstre, lyder det bevæget fra landmanden.

- Jeg går til opgaven med krum hals, og jeg er ikke bange for at få jord under neglene. Døgnets 24 timer fra nu af og frem til 26. maj kommer til at gå med valgkamp, fortæller Asger Christensen, som er tydeligt overvældet af valgresultatet.