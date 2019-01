Overblik: Sådan kom de statslige arbejdspladser til Syddanmark

I to runder har regeringen udflyttet statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af Danmark. Siden 2015 er 900 af de arbejdspladser endt i Syd- og Sønderjylland.

Udflytning: Bedre balance. Det var titlen da regeringen i efteråret 2015 første gang løftede sløret for, hvor og hvilke statslige arbejdspladser, der skulle udflyttes fra hovedstadsområdet.

Af de i alt knap 4.000 arbejdspladser endte lidt over 600 i Syd- og Sønderjylland fordelt over fem kommuner. Generelt var borgmestrene glade for udflytningen.

- Jeg havde slet ikke regnet med at få så mange arbejdspladser. Det er mere, end vi kunne drømme om. Vi havde måske håbet på 100 arbejdspladser, sagde Johnny Søtrup (V), daværende borgmester i Esbjerg Kommune, som blandt andet fik arbejdspladser fra Energistyrelsen.

De første statslige arbejdspladser begyndte gradvist at flytte i løbet af 2016, såsom Trafikstyrelsen i Ribe.