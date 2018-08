Der skal en alvorlig hændelse på linje med terrorangrebet på World Trade Center til for at stoppe Billund Lufthavns vilde vækst, lyder det fra lufthavnsekspert Ole Kirchert Christensen. Han har dog én bekymring: Kan lufthavnen rumme og håndtere det stigende antal passagerer, der følger i kølvandet på væksten? Her er lufthavnsdirektør Jan Hessellunds plan.