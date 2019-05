Overblik: Det skal du vide for at forstå Als-Fyn broen

De seneste år har både landspolitikere og lokale stemmer talt varmt for en fast forbindelse mellem Als og Fyn, ligesom flere rapporter har peget på gode effekter. De positive udmeldinger har dog ikke resulteret i konkrete planer for broens fremtid. Med en pris på over 20 milliarder kroner er finansieringen en af hovedudfordringerne. Få overblikket her.