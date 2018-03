Organisation hemmeligholder tal om udenlandske chauffører

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, ønsker ikke at offentliggøre, hvor stor en andel af de lastbiler der krydser grænsen til Danmark, der er registreret i udlandet. Foto: Timo Battefeld

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, offentliggør hvert år grænsetællinger for, hvor mange lastbiler der passerer den danske grænse. I år er tallene for antallet af udenlandske lastbiler udeladt. Det skyldes et øget fokus på væksten i hele branchen, siger organisationen selv. En beslutning, Dansk Folkeparti ikke forstår.

Hemmeligholdelse: Hvert år offentliggør brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, tal for, hvor mange lastbiler der kører over de danske grænser. Det er også sket i år, dog med en enkelt undtagelse. Organisationen har nemlig udeladt fordelingen af, hvor mange af lastbilerne der er udenlandsk registrerede. - Det er en privat tælling, vi laver. Det er ikke en, vi laver for en offentlig myndighed. Vi har retten til at lave de undersøgelser, vi selv vil. Vi synes, det interessante er at se, om lastbiltrafikken er i vækst generelt, eller om den er i tilbagegang. Vi mener, at de tal, vi har offentliggjort, er rimelig dækkende for det, lyder forklaringen fra erhvervspolitisk chefkonsulent i ITD, Anders Jessen. Kigger man på de senest tilgængelige tal for 2016, lå andelen af østeuropæiske lastbiler på 42 procent, andelen af vesteuropæiske lå på 58 procent, mens andelen af danske lastbiler tegnede sig for 19 procent. Samtidig er antallet af lastbiler over grænsen blot blevet ved med at stige, hvor 5.970 lastbiler forrige år dagligt kørte ind i Danmark. Det er det højeste tal, siden tællingerne blev indført i 2003.

Cabotagekørsel Cabotagekørsel er godskørsel mellem to punkter i Danmark, som udføres af en lastbil eller varebil, som ikke er registreret i Danmark.Cabotageture må kun udføres i tilknytning til en international transport.



Når slutdestinationen for den internationale transport er Danmark, må der udføres cabotageture, når alt gods fra den internationale transport er blevet leveret. Maximum tre cabotageture er tilladt. De skal udføres inden for syv dage fra leveringen af godset fra den internationale transport.



Når slutdestinationen for den internationale transport er et andet land end Danmark, kan der maximalt udføres én cabotagetur i Danmark inden for tre dage efter, at den tomme lastbil er kørt ind i Danmark. Cabotageturen skal udføres inden for syv dage fra godset fra den internationale transport er blevet leveret.

To grunde På Christiansborg vækker ITD's beslutning stor undren hos Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen. - De må naturligvis selv om, hvorvidt de ønsker at tallene skal offentliggøres, men jeg synes, det virker meget underligt. Hvorfor så lave undersøgelsen, lyder det spørgende fra Kim Christiansen: - I min erfaring kan der være to forskellige grunde til, at de har valgt at hemmeligholde tallene. Enten vil de beskytte nogle oplysninger, eller også går tallene i en forkert retning, og det ønsker man ikke fremme i offentligheden, siger han. Det afvises dog hos ITD, der fastholder, at grænsetællingen fremover blot skal ses som et udtryk for status i den danske transportbranche. - Vi ved godt, at der er rigtig mange udenlandske lastbiler, og at der også er rigtig mange danske. Men det afgørende for os er væksten. Det går godt i Danmark lige nu, og det afspejler de grænsetællingstal, vi offentliggør, siger Anders Jessen.