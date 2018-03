Organisation: Staten må sikre flere rastepladser

Brancheorganisationen for vejgodstransport, ITD, ønsker flere danske rastepladser. Det ønske vil transportordfører fra Venstre, Kristian Lorenzen, gerne imødekomme, når det kommer til parkering under 25 timer. Det samme er dog ikke tilfældet med rastepladser, hvor lastbilchauffører kan holde deres hvil på 45 timer.

- Reglen afspejler billedet af, at der mangler rastepladskapacitet i Danmark for lastbiler. Med den stigning i trafikken som vi ser, er vi lidt nervøse for, om der er nok rastepladser, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD.

Lastbiler, der holder ulovligt på frakørselsramper, og campinglignede tilstande har nemlig længe været hverdag på de danske rastepladser. Det skal en ny regel om maksimalt 25 timers parkering for lastbiler nu forsøge at gøre op med.

Køre- hviletidsreglerne er et fælles regelsæt for EU og gælder for lastbiler over 3500 kilo og busser indrettet til at køre med mere end ni personer. Overordnet set er der to former for hvil: Et dagligt og et ugentligt.I løbet af 24 timer skal en chauffør have holdt et dagligt hvil på minimum 11 timer. Hvilet kan deles op eller reduceres til ni timer. I løbet af en uge skal en chauffør have et ugentligt hvil på minimum 45 timer. Hvilet kan reduceres til 24 timer, men de resterende 21 timer skal afholdes inden for tre uger.På en uge må en chauffør maksimalt have en køretid på 56 timer, og på 14 dage maksimalt 90 timer. Den daglige køretid for en chauffør må maksimalt være ni timer, dog må køretiden to gange om ugen sættes op til ti.Den sammenhængende køretid på en arbejdsdag må maksimalt være 4,5 timer, før chaufføren skal holde en pause på 45 minutter. Denne pause kan opdeles i perioder på 15 eller 30 minutter.

- De korte hvil, som chaufførerne og andre billister har på rastepladser der er det en statslig opgave at løse, at der er pladser nok. Derfor er jeg enig i, at der skal investeres i rastepladskapacitet i løbet af de kommende år, fordi vi ellers får et problem. Der kommer stadigt mere godstransport, og vi har kørehviletidsregler, som chaufførerne skal have mulighed for at overholde, siger transportordfører, Kristian Lorenzen (V).

- Vi har en politik i Danmark om, at vi stiller en infrastruktur til rådighed for de bilister, der kører rundt på vejene. Det må være en statslig opgave at sikre, at der er faciliteter til alle bilister. Selvfølgelig med rimelighed, understreger Anders Jessen.

Ikke statens opgave

Reglen om de 25 timer betyder, at det ikke længere er muligt for chauffører at holde deres 45 timers hvil på rastepladserne, som mange gør nu. Det går mest af alt ud over de udenlandske chauffører, som holder der weekenden over.

Transportordføreren mener dog ikke, at det er statens opgave at sørge for, at chaufførerne har steder, hvor de kan holde de såkaldte ugentlige hvil. Det på trods af, at chaufførerne fra lovgivende side skal overhold et ugentlig hvil på 45 timer.

- Når det kommer til parkering ud over de 25 timer, mener jeg, at det er en privat opgave, der skal løses, hvor det mod betaling skal være muligt at holde, hvor der også er bad- og toiletfaciliteter. Jeg håber på, at man vil se flere, der etablerer en rasteplads, hvor det vil fungere på den måde. Jeg tror på, at det bliver løst, for sker det ikke, og parkerer man fortsat i villakvarterer og på ramper, bliver der udstedt en klækkelig bøde, siger Kristian Lorenzen.

Anders Jessen mener dog, at det er et problem, at der ikke er rastepladser, hvor chaufførerne kan holde deres lange hvil på 45 timer.

- Det er et fælles problem både for vognmænd, chauffører, kunder og speditør. Man må prøve at tage en dialog med sine kunder og sin vognmænd for at finde egnede pladser, når man ikke må holde på rastepladserne i mere end 25 timer.