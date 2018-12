Ordfører ser med alvor på tysk skoles beslutning om udsmidning

- Hvis det udelukkende er fordi, hun har udtalt sig til pressen, så synes jeg, at det er fuldstændigt vildt. De fri skoler bør også stå for ytringsfrihed. De er også en del af det demokratiske samfund. Hvis der ikke ligger andre ting til grund, er det her meget alvorligt, siger hun.

I brevet begrunder skolen beslutningen med, at Line Hansen har udtalt sig negativt om skolen i medierne og har fremsat kritik mod ledelsen. Udtalelserne til pressen om Ludwig Andresen Schule fra Line Hansen skete i forbindelse med, at en af skolens lærere for nyligt blev dømt for vold mod 10 af skolens elever ved Retten i Sønderborg.

Tønder: Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen går nu ind i sagen om den tyske Ludwig Andresen Schule i Tønder, der i et brev mandag meddelte Line Hansen, mor til en dreng på skolen, at hendes søn efter juleferien ikke længere er elev på skolen.

Nedenfor kan du læse brevet, der er sendt til moderen:"Kære Line Hansen På vegne af bestyrelsen for Ludwig-Andresen Schule skal vi venligst meddele, at skolen opsiger samarbejdet. Det betyder, at du efter juleferien skal finde en ny skole til din søn (navn udeladt, red.) Når man er forælder på en fri grundskole, er det nødvendigt at udvise loyalitet overfor skolen, ligesom det er nødvendigt at bidrage til et positivt samarbejde. Efter skolens opfattelse er dette ikke muligt, når du vedbliver med at kritisere skolen i medierne, herunder fremsætte kritik mod skolens ledelse. Der er i den forbindelse bestyrelsens opfattelse, at din kritik ikke er baseret på en korrekt gengivelse af fakta, hvilket du er blevet gjort opmærksom på. Med venlig hilsen Jesper Jessen 1. Vorsitzender (bestyrelsesformand, red.) Randi Atiser 2. Vorsitzende (næstformand, red.)"

Line Hansen har tidligere udtalt til JydskeVestkysten, at hun er forarget over, at Ludwig Andresen Schule ikke reagerede tidligere på forældrenes advarsler om en lærers vold mod elever. Nu er hendes søn smidt ud af skolen, fordi hun offentligt har kritiseret skolen og dens ledelse. Foto: Martin Franciere

Vil gå til forening

I stedet for at smide Line Hansens søn ud af skolen, havde Anni Matthisen hellere set, at skolen i højere grad forsøgte at samarbejde.

- Det er første gang i min tid, at man smider en elev ud, fordi moren ytrer sig. Det virker mærkeligt at trække det kort i stedet for at prøve at løse det med en fremadrettet løsning og samarbejde i samme retning, siger undervisningsordføreren. Hun pointerer samtidig, at det særligt er beklageligt, at det går ud over drengen, der nu skal forlade sine vante omgivelser og klassekammerater.

Anni Matthiesen vil nu i første omgang gå til Dansk Friskoleforening for at blive oplyst om, hvad foreningen er bekendt med i sagen.

- Jeg kan ikke sige, at det er ulovligt, det skolen gør. Men det er rigtigt, rigtigt ærgerligt. Jeg vil høre Dansk Friskoleforening, hvad de har tænkt sig at gøre, siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ikke haft tid til at kommentere sagen.