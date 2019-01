Hav tålmodighed, indtil regeringens udspil til en ny sundhedsreform bliver fremlagt inden for et par uger, siger sundhedsordfører Jane Heitmann (V). Hun mener, at en sundhedsreform vil sikre bedre og mere ens behandling landet over.

Sag: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) havde torsdag ikke mulighed for at kommentere kritikken af, at en reform kan få Venstre-vælgere til at fravælge partiet ved det kommende valg.

Partiets sundhedsordfører, Jane Heitmann, opfordrer alle til at vente på sundhedsreformen, som bliver præsenteret inden for et par uger.

- I Venstre har vi en sund og god dialog om sundhedsvæsnet, men vi har ikke set udspillet endnu, så det er svært at diskutere om noget, man ikke ved, hvad er. Når udspillet kommer, kan vi tage debatten på ny og så tage stilling.

Men er det korrekt, at der ikke kommer et folkevalgt element, som vi kender det i dag med regionerne?

- Jeg synes, man skal vente og se, hvad der kommer i udspillet og så tage diskussionen der.

Nu kommer udspillet så tæt på valget, at det kommer til at fylde meget i diskussionen op til valget. Havde det ikke været bedre at præsentere udspillet for lang tid siden?

- Man kan altid diskutere, hvornår det rigtige tidspunkt er. Vi er mest optaget af, at vi sikrer en optimal behandling for eksempelvis den ældre, medicinske patient, og at vi generelt får gjort op med uligheden i sundhedsvæsnet. Der er i dag åbenlyse uligheder i de forskellige regioner og i kommunerne. Hvis vi skal geares til fremtiden, hvor der blandt andet kommer mange flere ældre, så skal vi tegne stregerne bedre op.

Hvordan kan du være sikker på, at 21 sundhedsfællesskaber vil sikre en bedre og mere ens behandling?

- Jeg er helt tryg ved det udspil, der snart kommer. Det bliver en decentral løsning, hvor øvelsen bliver at få behandlingen tættere på borgeren.