Opstilles som Carl Holsts afløser: Har haft Folketinget som en urealistisk drøm

Carl Holst fortalte om sit farvel til politik i august, og nu har Venstres kredsbestyrelse i Esbjerg Omegn peget på, at de mener, at Tom Eriksen skal være hans afløser. Tom Eriksen har ikke ønsket at sende et privatfoto af sig selv til avisen, som derfor har været nødsaget til at bruge et arkivbillede af Carl Holst. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix