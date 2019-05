Opsigtsvækkende JV-duel: Lars Løkke og Mette Frederiksen tørner sammen i Aabenraa

JydskeVestkysten er i valgkampen vært for en statsministerduel mellem Lars Løkke (V) og Mette Frederiksen (S). Det bliver sandsynligvis en ud af kun tre direkte dueller mellem de to statsministerkandidater.

Duel: JydskeVestkystens læsere får i løbet af valgkampen en unik mulighed for på klos hold at følge en direkte duel mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S). De to statsministerkandidater har nemlig takket ja til en valgdebat i Aabenraa midt i valgkampen 15. maj. En duel, der sandsynligvis bliver den ene af i alt kun tre direkte dueller mellem de to politiske rivaler i valgkampen.

- Vi har i lang tid arbejdet hårdt på at få arrangeret en debat mellem de to mulige statsministre efter valget. Det er så endelig lykkedes efter begge kandidater har vist stor velvilje til at få enderne til at mødes, siger JydskeVestkystens nyhedsredaktør, Kim Dahl Nielsen.

Debatten finder sted om onsdagen i anden uge af valgkampen og finder sted i Aabenraa. Det er endnu ikke besluttet, hvor i Aabenraa duellen finder sted. Debatten vil være forbeholdt JydskeVestkystens abonnenter.

- Vi er utrolig glade for at give vores læsere mulighed for at kunne blive klogere, inden de skal til stemmeboksene, siger Kim Dahl Nielsen.

Arrangementet er en del af konceptet JV Direkte, hvor JydskeVestkysten løbende inviterer læserne til læserarrangementer. I marts var avisen blandt andet vært for en direkte duel mellem Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF), som blev livetransmitteret på både DR og TV 2 News. Duellen mellem Løkke og Frederiksen vil også være åben for andre medier og vil ligeledes blive modereret af avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding.

JydskeVestkysten har endnu ikke åbnet for uddelingen af billetter til arrangementet. Der vil blive annonceret med debatten og muligheden for at få billettet i printavisen og på jv.dk, så snart JydskeVestkysten kender det nøjagtige tidspunkt og sted for arrangementet.