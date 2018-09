VUC Syd var ikke tvunget til at dreje nøglen om, hvis styrelse ikke havde givet skolen et lån på 5,5 millioner kroner, mener formand for det midlertidige styre på VUC Syd. Han lægger dog ikke skjul på, at situationen på VUC Syd er meget alvorlig, og at en konkurs stadig ikke er umulig.