Oprør mod tvangsfjernelse af fem børn: Der må ikke ske justitsmord

Tvangsfjerner kommunerne for mange børn efter Tønder-, Esbjerg- og Brønderslev-sagerne? Folketingsmedlem vil have sikkerhed for børnenes rettigheder efter tvangsfjernelse af fem børn i Hovborg-familie. Noget er helt galt i den her sag, har hæderlige og ordentlige borgere fortalt mig, siger Troels Ravn (S), som har fulgt sagen i et år. For en måned siden blev familiens fem dage gamle dreng fjernet fra forældrene. Torsdag i denne uge blev en otteårig dreng tvangsfjernet i yderligere to år.

TVANGSFJERNELSER: - Der må ikke ske justitsmord. Efter sexsagerne fra Tønder, Esbjerg og Brønderslev er der strammet op for at undgå overgreb mod børn i familier. Det er positivt. Vi skal sikre barnets tarv.

- Men er vi tippet over, så nogle forældre risikerer at blive anklaget for seksuelle krænkelser helt grundløst?

Det spørger folketingsmedlem Troels Ravn (S) om.

Han er gået ind i en opsigtsvækkende sag om tvangsfjernelse af fem børn fra en familie ved Hovborg.

Romme-sagen har i et år givet rystelser i det lille samfund i Vejen Kommune. Efter mistanke om seksuelle overgreb, vold og frihedsberøvelse har kommunen tvangsfjernet børnene over tre gange i løbet af et år. For en måned siden blev et fem dage gammelt drengebarn fjernet fra de unge forældre, og torsdag i denne uge fik hans otteårige storebror forlænget sin tvangsfjernelse med to år.

Forældrene, Jørn og Sabine Romme, er i dyb smerte, krise og sorg over, at deres fem børn er taget fra dem. De forstår ikke, hvordan det kan ske, når politiet har fastslået, at de ikke har gjort noget strafbart mod deres børn.