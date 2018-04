Opråb til sommerhusejere: Lej jeres boliger ud

Igen i år er der vækst i antallet af feriehusovernatninger i Danmark. Det betyder flere gæster i højsæsonen, end der er feriehuse til, og det kan få negative konsekvenser for turismen, forklarer direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted.

- Ser vi på juli og august måned, går væksten for feriehusudlejningen næsten i nul. Det er et udtryk for, at der mangler ferieboliger. Hvis gæsterne ikke kan få de overnatninger, der er behov for, vil de søge andre steder hen. Folk stopper ikke med at holde ferie, forklarer direktøren.

Det samlede overnatningstal steg med i alt 3,3 procent fra 2016 til 2017, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge direktøren er antallet af feriehuse de seneste ti år i gennemsnittet steget med to procent. Det mener han kan gå ud over væksten i turistbranchen, især i sommerperioden.

- Når kapaciteten vokser langsomt, er der inden længe stor fare for, at vi når et mætningspunkt, hvor der ikke er flere feriehuse at leje ud til de mange turister, der efterspørger en sommerbolig, forklarer Jens Hausted.

40.000 af de i alt 200.000 danske feriehuse er til rådighed for udlejning gennem et udlejningsbureau i Danmark. Det betyder, at omkring 80 procent af alle danske feriehusejere vælger ikke at udleje deres boliger i de perioder, hvor de ikke selv benytter husene. Feriehusene står for i alt 37 procent af det samlede antal overnatninger i Danmark og godt 50 procent af alle de udenlandske turisters overnatninger. Kilde: Dansk Erhverv

- Vi har tyske turister, der har booket ferieboliger helt indtil 2020-2021. Det viser, hvor populært det er at leje feriehuse her, siger Finn Erik Kristensen.

- Vi har en udfordring i højsæsonen. Det nytter ikke noget, at man forsøger at booke noget der. Vi har været nødt til at sige nej til nogle gæster, der har forsøgt det, fortæller Finn Erik Kristiansen, der er direktør for ProVarde, som er en del af Varde Turistforening.

Den store efterspørgsel på ferieboliger er også noget, man har oplevet hos VisitWestDenmark i Varde. Her lejer langt størstedelen af de overnattende gæster sig ind i feriehuse, og det kan skabe et pres i højsæsonen.

Mere attraktivt at udleje sin feriebolig

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme forsøger man også at komme problemet med de manglende feriehuse til livs. Organisationen er i gang med en udviklingsplan, som blandt andet sætter fokus på at skaffe flere attraktive ferieboliger til udlejning og på at udvide udlejningssæsonen. Det gør man for at undgå, at det kun er i sommerperioden, boligerne bliver udlejet. Derudover kan en løsning være at få sommerhusejer til at leje deres boliger ud, når de ikke selv benytter dem.

- En del af udviklingsplanen er at udvikle og skabe gunstige vilkår for andre feriehuslignende overnatningstyper, forklarer Jens Hausted.

Hos Dansk Erhverv mener man også, at løsningen på de manglende ferieboliger ligger i at gøre det mere attraktivt for sommerhusejer at leje deres boliger ud.

- Der findes allerede et stort uudnyttet potentiale i massen af danske feriehuse. Der findes for eksempel langt, langt flere sommerhuse på Fanø, end der bliver lejet ud. Når de ikke gør det, er det fordi de enten selv bruger dem, og når de står tomme, ønsker de ikke at leje dem ud. Derfor skal det gøres mere attraktivt for tegnebogen at leje dem ud ved at forhøje fredraget, fortæller Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.