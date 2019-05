Sosu-assistent Sabina Lundstrøm fra Esbjerg oplever, at mange mennesker fejlagtigt tror, at hendes hverdag går med at tørre ældre mennesker bagi efter toiletbesøg. Fordomme, pressede tidsplaner og for få spændende opgaver skræmmer unge væk fra uddannelsen og gør det svært at rekruttere til hjemmeplejen, lyder opråbet til de politikere, der kæmper for at blive valgt ind i folketinget.