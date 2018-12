Opråb fra bekymrede buschauffører: Vores køreplaner er urealistiske

Buschauffører skal passe på både sig selv og andre trafikanter, når de er på arbejde, men det kan være svært, hvis køreplanerne er for stramme. Det var en af pointerne på et møde, hvor en række politikere blev præsenteret for chaufførernes problemer og løsningsforslag.

Transport: Dårlige toiletforhold og stramme køreplaner. Det er to af de problemstillinger, som landsdelens buschauffører torsdag aften præsenterede for de ansvarlige politikere på et lyttemøde arrangeret af 3F Kolding.

Anna-Lise Sæderup, som er buschauffør og tillidsrepræsentant i Haderslev, deltog i mødet, og ifølge hende bliver konsekvensen, at chaufførerne kommer for sent i mål på hver rute. Det kan være svært at indhente, uden at chaufførerne inddrager pauserne, mener hun.

- Køreplanerne skal laves realistiske og tilpasses trafikforholdene. Trafikken er blevet voldsomt kraftigere, end den var for få år siden, siger hun.

Trafikken påvirker også mange andre borgere i deres arbejde. Er det ikke bare sådan, virkeligheden er?

- Privatbilister bliver også forsinket, ja, men vi har en køreplan, som vi skal overholde. Det er os, som står på mål for en kunde, som eventuelt kommer for sent til et tog, fordi bussen ikke kan overholde planen. Det er også psykisk belastende for mange chauffører, siger hun.

Poul Martin Andersen deltog også i mødet i Kolding. Han er buschauffør i Sønderborg, og er enig med sin kollega.

- Det kan godt være, at virkeligheden er sådan, men vi kan ikke sidde i en bus, hvor vi ikke har været ude for at strække benene, været på toilet eller røget en cigaret. Det er store busser, som vi kører med, vi skal tage hensyn til passagernes sikkerhed, og der er meget at holde øje med i trafikken, siger han.