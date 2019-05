Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl har midt i valgkampen sagt ja til at mødes med JydskeVestkystens læsere. Det sker tirsdag den 14. maj klokken 17.30-18.30 ved et JV Direkte-arrangement i Kolding.

Valget er udskrevet, og nu får du chancen for at møde Danmarks måske vigtigste politiker, Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, på allertætteste hold.

Kristian Thulesen Dahl har nemlig sagt ja til et JV Direkte-arrangement, hvor du vil kunne høre hans analyse af den store optur for partiet for fire år siden, de dramatiske meningsmålinger før det kommende valg samt hans syn på udlændinge, velfærd og meget, meget andet. Arrangementet finder sted i JydskeVestkystens lokaler på adressen Essen 16 i Kolding tirsdag den 14. maj klokken 17.30-18.30.

Formanden for Dansk Folkeparti begyndte onsdag faktisk sin valgkamp i netop Kolding, hvor han varslede partiets krav om fast grænsekontrol.

Kristian Thulesen Dahl var den store topscorer i den sydjyske storkreds ved valget for fire år siden, og da han igen stiller op i Syd- og Sønderjylland, vil han under valgkampen dukke op mange forskellige steder i valgkampen.

Således deltog han tidligere på året i et andet storstilet JV Direkte-arrangement i duel med Nye Borgerliges spidskandidat, Pernille Vermund, på Folkehjem i Aabenraa. Her forekom Kristian Thulesen Dahl at være smule i defensiven, hvorimod han fra denne valgkamps start har været i offensiven.