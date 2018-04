Oplæg: Carl Holst revser mediedækning af sin nedtur

Carl Holst-sagen kort

Venstres Carl Holst har været centrum for en række sager, der i sin tid førte til hans afgang som forsvarsminister i september 2015.Mest markante var blandt andet beskyldninger om, at Carl Holst havde brugt den regionsansatte presserådgiver Christian Ingemann Nielsen til privat valgkampsarbejde forud for folketingsvalget i juni 2015, som fik Region Syddanmark til at politianmelde den tidligere formand.



Rigsadvokaten besluttede i marts 2017 ikke at rejse tiltale mod Carl Holst for mandatsvig og misbrug af skattekroner. Det selvom efterforskningen påviste, at personer ansat i regionen havde udført kampagnearbejde for Carl Holst. Der var dog ikke grundlag for en tiltale, da de ansatte havde fleksible arbejdstider. Det var derfor vanskeligt at definere, hvornår kampagnearbejdet for Carl Holst var foregået.



Samtidig droppede Region Syddanmark at føre en erstatningssag mod Carl Holst. Det skete efter både en intern juridisk vurdering og en efterfølgende ekstern advokatrapport.



Carl Holst har efterfølgende kritiseret medierne for deres dækning af sagen. Blandt andet da en foreløbig advokatundersøgelse fra Kromann Reumert blev lækket med oplysninger, hvoraf nogle senere viste sig at være fejlagtige, og som blev rettet i den endelige advokatundersøgelse.



Carl Holst genopstiller til det kommende folketingsvalg i Esbjerg Omegnskreds.