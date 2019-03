Online-hjælp giver borgere en sundere hverdag

Flere syd- og sønderjyder havde sidste år succes med deres deltagelse i Kræftens Bekæmpelses 10-kamp. 10-kampen er et 10-ugers projekt, der hjælper deltagerne til en sundere livsstil, som kan hjælpe med at forebygge kræft.

10-kampen er et projekt, hvor deltagerne hver uge modtager en mail med en nu udfordring, som fokuserer på at forbedre vaner til det sundere. En udfordring kan være at indtage mindre alkohol, gå mere eller sove mere. Kræftens Bekæmpelse fortæller i en pressemeddelse, at man ved at foretage små, men gode livsstilsændringer kan forebygge fire ud af ti tilfælde af kræft.

Kræftforebyggelse: Hver tiende af de syd- og sønderjyder, der sidste år deltog i Kræftens Bekæmpelses sundhedsprojekt 10-kampen, går stadig mere i hverdagen. Det er en succes, som Kræftens Bekæmpelse nu forsøger at gentage. Sidste år deltog 75.000 danskere i projektet, der nu for anden gang blev sparket i gang den 4. marts.

Undersøgelse med tydeligt resultat

Kræftens Bekæmpelse har lavet en undersøgelse blandt sidste års deltagere i 10-kampen. Undersøgelsens resultat viser, at der er sket tydelige adfærdsændringer hos deltagerne. Tidligere har en Gallup-undersøgelse vist, at flere en hver tredje dansker ikke vidste, hvilken betydning kosten har for forebyggelse af kræft. Men blandt de tidligere deltagere ser tallet anderledes ud. Her er det nemlig hele 59 procent, som fortæller, at de nu spiser mindre forarbejdet kød, imens 32 procent spiser mere frugt og grønt.

- Vi ved, at 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges, og derfor er vi meget tilfredse med, at 10-kampen har formået at starte en bevægelse hos mere end 75.000 danskere, som stadig kan mærkes den dag i dag, påpeger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef fra Kræftens Bekæmpelse.