- Fra november har der været skærpet kontrol på rastepladser på Fyn og i Jylland syd for Randers i weekenderne. Det er vores indtryk, at der her er et særligt behov, siger pressechef i Vejdirektoratet Martin Østergaard-Nielsen.

Bøder: Det skabte stor opstandelse blandt lastbilchauffører, da den såkaldte 25-timers parkeringsregel trådte i kraft for et halvt år siden. Nu viser nye tal fra Vejdirektoratet, at reglen da også bliver brudt i stor stil.

Gør ondt værre

Formålet med 25-timers-reglen er at forhindre udenlandske chauffører i at opholde sig i Danmark i længere perioder. Mange lastbilchauffører har dog påpeget, at 25-timers-reglen gør det umuligt at overholde de gældende køre-hviletidsregler, der siger, at chaufføren må holde hvile i førerhuset i lastbilen i op til 45 timer.

JydskeVestkysten fortalte for nyligt, at det trods 25-timers-reglen ikke er blevet nemmere for lastbilchaufførerne at finde ledige parkeringspladser på rastepladserne. I den forbindelse sagde politisk chef for brancheorganisationen ITD, Jørn-Henrik Carstens, at reglen ikke har virket efter hensigten. Til gengæld påpegede han, at den øgede kontrol med 25-timers-reglen fører strammere kontrol med andre parkeringsregler, hvilket fører endnu flere pladsproblemer med sig.

Hidtil har chaufførerne udnyttet, at parkeringsbåsene er så store, at to lastbiler kan holde på tværs, men det risikerer de nu at få bøder for.

- Det gør ondt værre, for så er der endnu færre pladser, sagde Jørn-Henrik Carstens til JydskeVestkysten.