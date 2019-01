Øvelse skal teste Danmarks forsvar mod frygtet svinepest

Svinepest: På mandag starter en fire dage lang storstilet beredskabsøvelse, som skal teste Danmarks forsvar mod den frygtede afrikanske svinepest. Smitten, som ifølge Miljø- og Fødevareminister truer den danske eksport på 11 milliarder kroner årligt, nærmer sig den danske grænse, og derfor skal myndighedernes beredskab mod svinepesten testes.

For rammer den Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Ingen i hverken mit ministerium, dansk landbrug, på slagterierne eller i følgeerhvervene er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Derfor tester vi over fire dage om myndighederne og en lang række aktører i branchen har styr på deres roller ved et eventuelt udbrud. Samt kan arbejde sammen om at inddæmme og standse et alvorligt udbrud, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der selv deltager i øvelsen, i pressemeddelelsen.