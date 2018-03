Østeuropæiske chauffører er svinepestens genvej til Danmark

Et grænsehegn er et effektivt middel mod den afrikanske svinepest, men Danmark vil fortsat være i risiko for at blive ramt af sygdommen, der kan stoppe al eksport. Ekspert udpeger østeuropæiske chauffører som den største trussel.

Smitterisiko: Det er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, når der bliver bygget et 70 kilometer langt hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude. Men det er ikke alene nok til at holde svinepesten ude. Det er nemlig specielt én stor synder, der kan bringe den afrikanske svinepest til landet og dermed true den danske svineeksport på mere end 10 milliarder kroner. Østeuropæiske chauffører er en stor risikofaktor, der kan forvolde stor skade på den danske eksport. Det vurderer professor i svinesygdomme på Københavns Universitet, Jens Peter Nielsen. - Den største risiko er vognmandsvirksomhed. Vi eksporterer mange grise til Østeuropa og har lastbiler, der kører frem og tilbage mellem Danmark og Østeuropa. De udgør fortsat en risiko, siger professoren, der også er formand for den permanente ekspertkomité for klassisk og afrikansk svinepest. Når en østeuropæisk lastbil kommer til Danmark, er der ifølge professoren en lang række sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at lastbilen er renset, så der ikke er risiko for at videreføre smitte. Det gælder dog ikke lastbilens førerhus, og det er især det, der foregår her, som kan true med at sende den afrikanske svinepest til Danmark. - Der kan være urenheder eller materiale fra grise, som chaufføren har været i nærheden af. Det skal bare sidde på tøj, udstyr eller en mobiltelefon, før det kan smitte, siger Jens Peter Nielsen.

Forsvar mod svinepest Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde torsdag en politisk aftale, hvor de vil bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.Hegnet bliver 70 km langt og 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden og vil koste cirka 70 millioner kroner.



Hegnet skal forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark.



Der er aldrig blevet konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i Danmark. Der har været udbrud i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Rumænien.Vildsvinehegnet vil koste omkring 70 millioner kroner. Dansk Svineproducenter har meldt sig klar til at betale en del af regningen.



Udover hegnet indeholder den politiske aftale blandt andet også et lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ifht. lovovertrædelser, der har relation til smitterisiko for afrikans svinepest, intensivering af informationskampagne ifht. smittebeskyttelse og madaffald og øget regulering af vildsvin.

Pest med i madpakken Det er især, når der skal læsses grise på grisetransporten, at der er risiko for at overføre smitte til de danske besætninger. - Hvis chaufføren har støvler på med smitte, og den danske landmand og chaufføren tramper rundt i det samme skidt, så kan landmanden tage smitten med ind til besætningen. Det går helt galt, hvis en gris går ind i vognen og efterfølgende går tilbage i stalden hos de andre grise igen, siger Jens Peter Nielsen. - Der er ingen snuptagsløsninger. Derfor er der nødt til hele tiden at være fokus på forholdene omkring udlevering af grise, siger han. Det er dog ikke kun i mødet med den østeuropæiske chauffør og den danske landmand, at der er risiko for spredning af den afrikanske svinepest. Chaufførernes madpakker er også en stor risikofaktor. - Chaufførerne har dårlige lønninger og dårlige arbejdsvilkår. Derfor kan der være en motivation for selv at have mad med hjemmefra i vognen. Har man eksempelvis mad med fra familiens egen gård, kan smitten komme til de danske grise gennem madaffald, som kommer i nærheden af udendørs svin. Eller lastbilchaufføren kan komme så meget i kontakt med maden, at han selv kan overføre smitten, siger han.