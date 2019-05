Økonomien sejler videre på VUC Syd: 45 stillinger nedlægges

Fyringer: VUC Syd må endnu engang fyre en stor del af skolens ansatte. Skolen er i så store økonomiske problemer, at der nu skal nedlægges 45 stillinger. Det skriver VUC Syd i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang på et år, at VUC Syd gennemgår en fyringsrunde. Skolen er i massive økonomiske problemer og VUC Syd skal finde driftsbesparelser for cirka fem millioner kroner i år og cirka 27 millioner kroner i 2020 for at få sin økonomi til at hænge sammen og nå i mål med den genopretningsplan, som skolen blev pålagt at udarbejde tidligere i år, da Undervisningsministeren besluttede at bevare skolen.

Ifølge formand for VUC Syds midlertidige styre Laust Joen Jakobsen kan det ikke lade sig gøre at få balance i driften uden gennemføre væsentlige organisatoriske tilpasninger.

- Vi har brugt de forløbne to måneder på at afsøge alle muligheder for at bringe balance i VUC Syds drift. Vi har fra starten vidst, at det ville blive udfordrende, og vi må konstatere, det ikke er muligt uden, at vi hurtigt får tilpasset kapaciteten og effektiviseret driften. Derfor har vi i dag orienteret medarbejderne om, at vi påtænker at nedlægge cirka 45 stillinger, siger Laust Joen Jakobsen i en pressemeddelelse.

I 2018 blev 78 medarbejdere på VUC Syd fyret i to andre fyringsrunder. Derudover er der også er blevet nedlagt en lang række stillinger gennem blandt andet frivillige fratrædelser.