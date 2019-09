Økonomiaftale på plads: Ansatte og patienter undgår sparekniv

Efter økonomiaftalen for 2020 er kommet på plads, skriver Region Syddanmark, at regionen undgår en sparerunde i 2020. Det skyldes, at regionerne har fået en ekstrabevilling til sundhedsområdet på 1,5 milliarder kroner.

Regionalt: Patienter og ansatte på regionens sygehuse undgår med al sandsynlighed besparelser i 2020 på grund af den nye økonomiaftale.

Flere patienter, dyrere medicin og et hårdt presset personale. Udviklingen i sundhedsvæsenet har budt på flere udgifter gennem årene, mens regionerne har beklaget sig over, at pengene ikke er fulgt med.

Onsdag præsenterede regeringen og Danske Regioner økonomiaftalen for 2020, som søger at komme problemerne på sundhedsområdet til livs med en ekstra bevilling på 1,5 milliarder kroner. Det er den højeste ekstrabevilling, der er givet til regionerne siden finanskrisen, siger Stephanie Lose (V).

- Jeg er godt tilfreds med aftalen. Det er vigtigt, at økonomien i sundhedsvæsenet ikke bare rustes til at rumme de udgifter, der kommer af, at vi bliver flere ældre, men også giver plads til at videreudvikle vores sundhedstilbud på højt niveau og tæt på borgerne. Vi får med aftalen mulighed for at give sundhedsvæsenet et pænt løft, siger regionrådsformand Stephanie Lose i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.