Obama var ventet i Kolding allerede i 2017

Business Kolding følte sig meget sikre på, at Barack Obama ville gæste Kolding allerede i december sidste år. Her var man meget tæt på en aftale med Obama, viser aktindsigt. Det glippede, men det lykkedes senere at finde en ny dato i september 2018.

- Vores event er lagt ind i agencys forslag til rejsens indhold over for hans stab, og vi afventer nu endelig accept derfra. Vi er på 95 procent sandsynlighed nu, skriver Tommy Langhoff i mailen, hvori han også fortæller, at han har arbejdet med detaljerne dag og nat hen over den pågældende weekend.

Af mailen fremgår det, at Obamas folk den 8. september selv spillede ud med datoen, fordi det netop var blevet besluttet, at den tidligere præsident skulle en tur til Europa.

Konkrete planer

Ifølge dokumenterne i aktindsigten var planerne om et besøg i december meget konkrete. Detaljer om besøget blev drøftet i mails mellem kommunaldirektør Thomas Boe og Tommy Langhoff. I den forbindelse fremgår det, at arrangementet også dengang var planlagt til at foregå på SDU, og at der ligeledes ville være plads til 200 studerende. Det bliver også tilfældet ved besøget på SDU i september.

Med hensyn til økonomien søgte Business Kolding foruden bidragene fra Kolding Kommune og SDU yderligere en til to sponsorer.

Desuden fremgår det, at det dengang stod klart, at Barack Obama udelukkende ville være i byen under talen og altså hverken før eller efter. Det fremgår også, at arrangørerne fra Kolding allerede den 12. september vidste, hvordan Obama ville ankomme. Oplysningen er dog overstreget i den aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået.

Den 5. oktober 2017 holdt eventmager, Henrik "Røde" Jensen, der har stået for kontakten mellem Obamas folk og Kolding, et møde med i New York med Obamas agentur herunder den ansvarlige for logistik og kommunikation fra Obamas stab. Her fik han at vide, at man stadig afventede en endelig tilbagemelding fra Obamas stab på den rejseplan, som var lagt for den tidligere præsidents tur til Europa.