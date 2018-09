Obama kræver total kontrol: Vil godkende alle spørgsmål

Barack Obama og hans stab får de spørgsmål, som tilhørerne her på SDU i Kolding vil stille ham den 28. september, tilsendt på forhånd. Dermed undgår han uforudsete og formentlig også for politiske spørgsmål, viser en aktindsigt. Direktøren for arrangøren Business Kolding, Morten Bjørn Hansen (t.v.), vil ikke kommentere sagen, mens SDU's prorektor, Bjarne Graabech Sørensen, mener, at man må acceptere amerikanernes krav for at få Obama til byen. Foto: Søren Gylling