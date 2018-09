Storbyer som Oslo, Helsinki og Amsterdam. Og så Kolding.

Det er de byer, som den tidligere amerikanske præsident Barack Obama gæster fra onsdag formiddag til fredag aften.

Onsdag formiddag landede han i Oslos lufthavn, Gardermoen, hvorfra turen gik til et konferencecenter uden for Oslo. Ved en konference arrangeret af Oslo Business Forum talte Obama for 3.000 personer om ledelse, teknologi og bærekraft. Billetprisen til hele konferencen var 4.000-9.000 kroner, mens man for cirka 25.000 danske kroner kunne få et billede med Obama.

Efter en overnatning i Oslo går turen torsdag til Helsinki, hvor han taler ved en konference, som Nordic Business Forum arrangerer, og som det selv betegner som et af de største forretningsseminarer i verden. Obama er én af mange talere, som skal give gæsterne ved det udsolgte arrangementet "nye idéer og skabe et uvurderligt netværk". Gæsterne betaler mellem 10.000 og 22.500 kroner for at deltage i konferencen, der kører onsdag til torsdag.

Fredag gæster Obama Kolding, hvor han taler en time fra 11.45 til 12.45. Emnet er blandt andet ledelse og entreprenørskab. Interviewer er Morten Bjørn Hansen, direktør i Business Kolding, der står bag besøget.

Obama skal derefter på endnu en flyvetur. Fredag eftermiddag taler han således i Amsterdam om lederskab.