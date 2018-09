Obama fra scenen i Kolding: Jeg er bekymret over den politiske udvikling

Barack Obama talte i det meste af en time, da han ved middagstid fredag gik på scenen på universitetet i Kolding. Han lagde ikke skjul på, at han ikke er glad for den politiske udvikling i blandt andet sit eget hjemland.

Besøg: Der var stående bifald, da han kom, og der var stående bifald, da han takkede af og hurtigt forsvandt ud ad bagindgangen på vej til næste seance i Amsterdam senere på eftermiddagen. Barack Obama blev modtaget som en verdensstjerne i Atriumgården på Syddansk Universitet, og havde det været en koncert, havde opfordringen til et ekstra nummer kunnet høres helt ud til pladsen uden for universitet i Kolding midtby. Her havde flere hundrede unge som gamle fredag middag taget opstilling for at få et glimt af hovedpersonen. Hans entré var dog som ved ankomsten til Hotel Koldingfjord torsdag aften fokuseret mod indgangen, og det blev ikke til mere end nogle vink og smil mod folkemængden. På scenen tog Morten Bjørn Hansen, direktør i Business Kolding, imod. Under titlen, der oversat til dansk hed "En samtale med præsident Obama", var scenen sat til en times interview om blandt andet lederskab og entreprenørskab. Det blev ikke til mere end en håndfuld spørgsmål, for en veloplagt Obama talte længe og i et så tilpas langsomt tempo, så ingen blev tabt undervejs. Selv om Obama de sidste par måneder har givet udtryk for kritik af den politiske udvikling i USA, var det på forhånd forventet, at Obama ikke ville være komme med opsigtsvækkende udmeldinger fra scenen i Kolding. For det meste holdt han sig også i diplomatiske vendinger, men til slut kom han så tæt på kritik af blandt andet sin efterfølger, præsident Trump, som han kunne uden direkte at sige hans navn. - Jeg er bekymret over trends både internationalt og i amerikansk politik. Derfor er det vigtigt for mig at bidrage med mine synspunkter, som jeg har gjort de sidste par måneder, sagde Barack Obama. For ekspræsidenten handler det ikke om politiske uenigheder mellem fløjene. Han nævnte ikke Donald Trump direkte, men han fortalte, at han er bekymret over den politiske debat. - Det handler om, når vi ser en politisk debat, der ikke tager udgangspunkt i fakta, men en debat der nærmere handler om race eller nationalistiske synspunkter. Når man ser en modstand mod videnskaben. Så får vi en erosion af vores institutioner, som ellers giver en fair politisk kamp. Eller når man lukker ned for kritik ved at overtage medierne. Så er man forbi den del af politik, der kunne fortsætte de gode traditioner, men i stedet på vej mod det modsatte. Det er det, jeg har set, lød det fra Obama i det nærmeste, han kom en vurdering af den politiske situation i blandt andet sit hjemland.

De var til stede Blandt de cirka 700 gæster til Obamas besøg var en lang række politikere og andre kendte personer.- Klimaminister Lars Christian Lilleholt



- Mette Frederiksen, partileder for Socialdemokratiet



- Pia Olsen Dyhr, partileder for SF



- Stephanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark



- Rufus Gifford, USA's tidligere ambassadør i Danmark



- Christian Stadil, ejer af Hummel



- Prinsesse Marie



- Eva Kjer Hansen, ligestillings- og fiskeriminister



- Morten Østergaard, partileder for De Radikale

Foto: Martin Ravn Kaj Lund er ejer af virksomheden Focuscare, og trods mange års erfaring som topchef kunne han sagens finde inspiration i Obamas input fra scenen i Kolding. Foto: Martin Ravn

Roser Forinden var der store roser til Danmark, som ifølge eks-præsidenten har leveret langt mere på den internationale scene, end man kan forvente af et så lille land i forhold til at stå for sikkerheden i både Vesten og andre steder i verden. - Da jeg var præsident, og vi talte om, hvilke lande vi kunne regne med, så var Danmark altid i toppen. I har meget at være stolte af, og det skal I ikke tage for givet. Obamas stab havde på forhånd godkendt alle spørgsmål. Et af dem gik på, hvorfor Obama midt i en finanskrise og to krige overhovedet ville være præsident? - Michelle (Obamas kone, red.) sagde det samme, smilede Obama og tog sig derefter i at sidde lidt for godt og tilbagelænet i danske stol af navnet Høvdingstolen af Finn Juhl fra Onecollection i Ringkøbing. Virksomheden havde stillet stolene på scenen til rådighed, hvorefter de skulle tilbage. - Men jeg ville faktisk slet ikke være politiker, lød det videre fra Obama, da han atter lænede sig frem. Som ung ville han gerne gøre noget for dem, der ikke havde så meget. - Og da jeg så først kom med i politik, hvorfor så ikke gå efter toppen, forklarede Obama. Han gav også de cirka 700 tilhørere et par ord om karriererådgivning. - Tænk ikke over, hvad du vil være, men hvad du vil lave. Som politiker er der mange, der tænker, at de vil være borgmester eller præsident. Men de tænker aldrig over hvorfor. De, jeg ser som mest succesfulde, er dem, som bare elsker det, de laver. Og som biprodukt er de bare rigtig gode til det, de laver. Bare tag Bill Gates (grundlægger af Microsoft, red.). Han var bare en nørdet dreng, som var god til computere. Og det gik ham så rimelig godt. Hans råd til både nuværende og fremtidens ledere var noget så enkelt som at lytte. - Det er på den måde, man skaber tillid og får skabt sammenhæng. En god leder får andre ledere til at lykkes med deres succes. Uanset om der var tale om Picasso eller Beethoven, så får man de største input ved at påvirke andre og ikke gøre det hele selv, men ved at have andre omkring, som gør det godt. Da jeg var i Det Hvide Hus, tænkte jeg meget over, hvordan jeg fik andre til at være gode og ikke så meget over, hvordan jeg selv klarede mig, forklarede eks-præsidenten, som understregede behovet for at få modspil som topleder. - Man skal have folk omkring sig, der ikke bare tænker som en selv, sagde Obama.