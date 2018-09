Obama-arrangør: Finansieringen er på plads

Onsdag over middag meddeler arrangøren af Obamas besøg i Kolding, at finansieringen er på plads. Det sker, efter at avisen tidligere på dagen fortalte, at Foreningen Business Kolding for kort tid siden stadig arbejdede på at skaffe penge til arrangementet om tre uger.

Det meddeler Morten Bjørn Hansen, direktør for arrangøren, Business Kolding, til avisen, efter at jv.dk onsdag middag beskrev, at Syddansk Universitet (SDU) i en aktindsigt til avisen havde afvist at udlevere en række oplysninger, fordi "foreningen (Business Kolding, red.) fortsat arbejder på at skaffe finansiering til afholdelse af Obama-arrangementet".

SDU overstregede derfor blandt andet oplysninger om partnerskabsaftalen mellem universitetet og Business Kolding, herunder antallet af billetter, som universitetet får ved siden af de 200 pladser til studerende. I mailen lød begrundelsen, at "en offentliggørelse af partnerskabsaftalens oplysninger om pris og/eller antallet af billetter, der stilles til rådighed for SDU, vil forringe foreningens (Business Kolding, red.) mulighed for at finde yderligere finansiering til afholdelse af arrangementet". Tidligere på dagen afviste Morten Bjørn Hansen at kommentere spørgsmålet om finansieringen. Men i kølvandet på avisens historie var meldingen så fra direktøren:

- Finansiering er på plads, lød det i en kortfattet sms fra Morten Bjørn Hansen, som stadig afviser at stille op til interview. Han vil heller ikke uddybe, hvordan finansieringen præcis er på plads, og hvad der er sket i sagen, siden Business Kolding for kort tid siden meddelte, at man stadig arbejdede på at skaffe finansiering.

Indtil videre har Kolding Kommune bidraget med 750.000 kroner, mens SDU skyder én million kroner i arrangementet. Business Kolding henter ligeledes penge gennem billetsalg blandt foreningens medlemsvirksomheder. Her koster en almindelig billet 12.500 kroner, mens en VIP-billet koster 17.500 kroner.