Nyudnævnt minister underskriver ny aftale for Vadehavet

Politik: Den nyudnævnte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens første udlandsrejse vil være i Syd- og Sønderjyllands tjeneste. Onsdag rejste ministeren til Leeuwarden i Holland for at underskrive en ny samarbejdsaftale om Vadehavet med Tyskland og Holland. Det oplyser miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vadehavet er verdens største tidevandsområde og det eneste havområde i Danmark, der er udpeget som Unescos Verdensarv. Det er et stykke uvurderlig natur, som vi heldigvis har et godt og mangeårigt samarbejde med de andre Vadehavslande om at beskytte. Jeg ser frem til at begynde en ny etape af det samarbejde, når jeg underskriver deklarationen på fredag, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

Aftalen er ikke den første af sin slags. Samarbejdet mellem de tre Vadehavslande sker på nationalt og lokalt niveau og er forankret i fireårige aftaler. I år er det 40 år siden, at samarbejdet blev etableret og fem år siden, at den danske del af Vadehavet blev udpeget til Verdensarv.

- Det er en ære på min første udlandsrejse som minister at sætte retning for en dansk naturperle med global betydning. Det er et unikt område og en uvurderlig rasteplads for trækfugle. Samtidig er det en fantastisk attraktion i det sønderjyske, som hvert år trækker titusinder af besøgende. Den stærke lokale forankring sikrer en god udvikling i området, og jeg ser potentiale for, at det kan blive et regulært hot spot for bæredygtig turisme, siger Jakob Ellemann-Jensen.