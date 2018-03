Nyuddannede bliver boende i Syd- og Sønderjylland: Lokale uddannelser er afgørende for vækst og udvikling

72 procent af dimittenderne fra erhvervsakademierne, 78 procent fra professionshøjskolerne og 68 procent fra universiteterne bor 2-3 år efter endt uddannelse i den region, de er uddannet i.

Analysen, som Danske Regioner har offentliggjort i dag mandag på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, hvor afgørende det er, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Det siger formand for Danmark på Vippen Kim Ruberg til Ugebrevet Mandag Morgen. I Region Syddanmark er tallet 72 procent.

- Når det tydeligvis er sådan, at man ikke kan få dimittender til at søge ud, så er løsningen meget simpel: Læg de dele af uddannelserne, der har med det eksporterende erhvervsliv at gøre, dér, hvor der er brug for det, siger han.

Analysen fra Danske Regioner viser samtidig, at den lokale forankring hos nyuddannede er højest på mindre uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis bor hele 96 procent af de færdiguddannede fra UC Nordjyllands campus i Thisted stadig i Region Nordjylland 2-3 år efter endt uddannelse. I Syd- og Sønderjylland bliver den største andel dimitterende boende i regionen fra UC Syd i Kolding. Her lyder tallet på 90 procent, mens Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg tager sig af andenpladsen med 84 procent.

Når de færdiguddannede ikke vil flytte, må vi uddanne dem lokalt, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), der ligeledes er næstformand i Danmark på Vippen.

- Her i Esbjerg har vi et erhvervsliv, der har nogle udfordringer med at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. Det kan være ret vanskeligt at motivere unge folk til at flytte på tværs af landet for at tage et rigtig godt job, som de her tal jo viser. Så derfor giver det rigtig god mening at få dem uddannet lokalt i stedet, siger Jesper Frost Rasmussen til Mandag Morgen.