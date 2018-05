Nyt udspil: Socialdemokraterne vil sikre flere fisk til lystfiskerne

Miljø: Flere sten i havet kan skabe en bedre natur under havoverfladen, gøre det sjove at være lystfisker og skabe turisme for millioner. Disse goder er et udsnit af det, vi ifølge Socialdemokraterne kan få ud af at smide tonstunge sten ud i havet. Som en del af partiets miljø- og klimaudspil vil Socialdemokratiet bruge et ukendt antal millioner på at skabe stenrev nær de danske kyster. Det sker som reaktion på, at man tidligere har fjernet en række stenrev fra den danske havbund, og det har ifølge Socialdemokraterne haft store konsekvenser for havmiljøet.

- Der er forsvundet mange stenrev siden 1900-tallet, som fisk brugte til at finde føde og til at skjule sig. Hvis vi får genetableret nogle af de her stenrev, vil det betyde, at vi vil få øget fiskebestanden, og først og fremmest vil vi forbedre biodiversiteten. Desuden vil det også være godt for vores lystfiskerturisme, som er big business, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Han kan endnu ikke sige, hvad forslaget vil koste, men peger på, at det ligesom resten af socialdemokraternes miljøudspil er finansieret ved afskaffelsen af PSO-afgiften fra 2016. Han mener især, at forslaget vil komme Syd- og Sønderjylland til gode.

- Vi har så meget godt fiskevand i vores område, og derfor er det meget interessant for os. Store byer har storbyturisme, mens vi har en masse naturrigdomme. Derfor vil det komme vores område til gavn, siger han.

Men hvor meget vil det komme til at koste?

- Det tør vi ikke sige endnu. Vi skal først have undersøgt, hvor det giver mening at lave stenrev, så vi har ikke lagt os fast på økonomi endnu.