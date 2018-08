Nyt tiltag: Patienter med psykiske sygdomme kan indlægge sig selv

Nu bliver det muligt for nogle af regionens borgere med psykiske sygdomme at indlægge sig selv i op til fem dage uden først at skulle konsultere en læge. Ordningen træder blandt andet i kraft i Esbjerg og Aabenraa.

Indlæggelser: Patienter med psykiske sygdomme skal kunne indlægge sig selv i op til fem dage på alle afdelinger i Region Syddanmark. Det har regionsrådet besluttet. Ideen kommer fra Odense og Svendborg, men fra nytår bliver det altså også en mulighed for patienter i psykiatriens afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Middelfart.

- Jeg håber, det er med til at forebygge, at sygdomsforløbet forværres for nogle borgere. Det handler om at fange sygdommen så tidligt som overhovedet muligt, og der er borgeren den bedste til at fornemme, hvornår sygdommen er i optrapning, så man kan profitere af en indlæggelse, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen, der er administrerende sygehusdirektør i Region Syddanmarks psykiatrisygehus.

Det er de gode erfaringer fra ordningen, der allerede kører i Odense og Svendborg, som nu skal bredes ud til de andre afdelinger. Med den nye ordning kan patienter med psykiske sygdomme ringe til psykiatrien og indlægge sig selv, så sikrer afdelingen, at der inden for 24 timer er en plads klar. Patienterne kan til hver en tid udskrive sig selv, hvis de får det bedre, men kan dog maksimalt være indlagt via ordningen i fem dage. Hvis det herefter vurderes, at der er behov for videre behandling på sygehuset, skifter indlæggelsen til en almindelig indlæggelse.

- Alene det, at de har muligheden, giver en ro og tryghed, som virker forebyggende, fordi de ved, at de kan komme ind, når de selv vurderer, at der er behov for en seng på en psykiatrisk afdeling, siger udvalgsformand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiesen (DF), i en pressemeddelelse.