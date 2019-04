Nyt tiltag: Fakta-butik åbent alle døgnets 24 timer

FLENSBORG: Et nyt tiltag er under opsejling i grænsehandlen. Fra 1. maj kan man købe såvel dagligvarer som de klassiske grænsevarer døgnet rundt i Fakta i Harrislev, lige syd for den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Dermed bliver det muligt for danskere altid at kunne proviantere uanset, hvornår de er på vej på ferie sydpå eller på vej hjem til Danmark.

- Vi ved, at der er mange af vores danske kunder, der gerne vil undgå at spekulere på, om de kan nå at købe deres dagligvarer - uanset om de er på vej til eller fra ferie" siger salgsdirektør Per Boesen, Fakta Tyskland, i en udsendt pressemeddelelse.

Fakta Harrislee er den eneste af grænsehandelsbutikkerne, der holder døgnåbent fra 1. maj. Butikken adskiller sig fra andre butikker i området ved at have et stort udvalg af almindelige dagligvarer som frisk frugt & grønt, kød, samt grænsens største udvalg af økologiske varer - foruden de traditionelle grænsehandelsvarer.

Fakta Tyskland, der er ejet af Fakta og Coop i Danmark, driver tre grænsehandelsbutikker i Harrislev, Süderlügum og Aventoft. Døgnåbent vil der kun være i Harrislev.