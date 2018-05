Nyt system skal sørge for færre tog-forsinkelser: Midt- og vestjyder får det som de første

Midt- og vestjyder kører som de første med et nyt signalsystem, der skal få togene til at køre til tiden. Pressefoto.

Arriva har indført et nyt signalsystem, som skal få togene til at køre til tiden. Midt- og vestjyder er de første, der har fået lov til at køre med det nye system.

Nyt system: Arriva, der kører på strækninger i Midt- og Vestjylland, kører som det første selskab med et nyt signalsystem fra Banedanmark. Projektet med de nye signalsystemer går ud på at flytte signalerne ind på en skærm i lokomotivførerens førerrum. - Lyssignalerne styrer, hvornår et tog må køre og er i dag skyld i en stor del af togenes forsinkelser. Derfor er det nødvendigt at investere i nye signalsystemer, skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. - Den skal være med til at nedbringe forsinkelser forårsaget af signalfejl med cirka 80 procent og give mulighed for højere hastighed og flere tog, står der i pressemeddelelsen. Hos Arriva forventer projektleder Lars Ditlevsen, at det nye udstyr i togene kan være med til at give flere tog til tiden: - Systemet giver os meldinger om fejl i toget via en onlinedatabase, så vi har mulighed for at rette dem, inden de skaber forsinkelse i togdriften. Det bliver også lettere at indhente forsinkelser, siger han i pressemeddelelsen.