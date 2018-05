Nyt øjenvidne fortæller om mulig dumpning af affald

Endnu et øjenvidne fortæller om mulig dumpning af affald fra det tidligere Grindstedværket tilbage i halvfjerdserne.

Grindsted: Det tidligere Grindstedværket dumpede i perioden 1956 til 1973 omkring 350.000 ton giftigt og kræftfremkaldende spildevand samt kemikalieaffald i fast form.

Den forurening blev foretaget på tre kendte depoter i henholdsvis Grindsted, hvor der var to, og Kærgaard Klitplantage i Vestjylland.

Men nu bliver der stillet spørgsmål ved, om det var de eneste tre steder. Et nyt øjenvidne fortæller nu om tankvogne ved Grindsted Å, øst for Grindsted, skriver DR P4 Trekanten.

Det er Jan Hansen, som var barn i halvfjerdserne.

- Det var lige her ovre, hvor der er nogle buske nu. Her så jeg flere gange tankvogne fra Grindstedværket holde og læsse noget af i engen, fortæller Jan Hansen til DR P4 Trekanten.

Han ved ikke, hvad der var i tankvognene, men i alt fald holdt de på stedet i de år, hvor de kørte i pendulfart med tusindvis af tons giftigt spildevand fra Grindstedværket for at dumpe det i Kærgård Klitplantage på Vestkysten.

Jan Hansen mener, der skal gøres noget nu.

- Jeg mener, at der skal tages nogle prøver af jorden for at se, om der er noget i den, siger han.

Beretninger om dumpningssteder fra Grindstedværket bliver taget alvorligt, har Region Syddanmark tidligere fortalt. Dog har de ikke lovet nye undersøgelser af jord- eller grundvandsprøver.