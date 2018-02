Nyt håb: Regionen skal gennemgå fejlbehandlede patienters sager

Erstatningssager

JydskeVestkysten har tidligere fortalt om flere patienter, der efter at have tabt en ankesag, har måttet tilbagebetale en erstatning, de ellers allerede havde fået udbetalt af regionen.7. december slog Højesteret i en principiel dom fast, at to patienter får lov til at få behandlet sager om erstatning, selvom Region Syddanmark har krævet penge tilbage. Sagerne blev ellers forinden prøvet i by- og landsret, og her fik regionen medhold.



Sagerne handler om to patienter, der blev tilkendt erstatning efter at have været udsat for fejlbehandling. Men pengene blev halvandet år senere krævet tilbagebetalt af Region Syddanmark, efter Ankenævnet havde afgjort, at der ikke var grundlag for en erstatning.



Lige nu er Folketinget i gang med at behandle et lovforslag baseret på en politisk aftale mellem alle partier, der skal sikre, at en erstatning aldrig udbetales, før en eventuel ankesag er afgjort.