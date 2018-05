Nyt forslag: Konservative vil straffe Ambulance Syd på pengepungen

Konservative vil med nyt forslag gøre det muligt at sanktionere regionens eget ambulanceselskab, Ambulance Syd, når selskabet ikke præsterer som forventet. Det skal sikre mere fair konkurrence på ambulanceområdet. Socialdemokratiet og Venstre er åbne over for forslaget, men mangler en konkret model for, hvordan Ambulance Syd meningsfuldt kan møde sanktioner.

Ambulancer: Det er uretfærdigt, når det private ambulanceselskab Responce bliver straffet økonomisk, når selskabet klarer sig bedre end regionens eget ambulanceselskab, Ambulance Syd.

Det mener Konservative i Region Syddanmark, der med et nyt forslag, vil gøre det muligt for Region Syddanmark at sanktionere Ambulance Syd, når selskabet overtræder krav til eksempelvis nedetider og mobiliseringstider. En ambulance har nedetid, hvis den ikke er udrykningsklar, og mobiliseringstid er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen.

Forslaget kommer efter, at JydskeVestkysten i sidste uge beskrev, hvordan Responce i 2017 måtte betale bod på 23.050 kroner til Region Syddanmark. Det på trods af, at det private selskab, der står for ambulancedriften i Trekantområdet, klarer sig bedre end Ambulance Syd, der dækker resten af regionen, på flere parametre. Blandt andet i forhold til overskridelse af mobiliseringstiderne, som Responce netop måtte betale bod for, da det i enkelte tilfælde havde overskredet målene fra deres kontrakt med regionen. Til gengæld bliver Ambulance Syd ikke mødt af en økonomisk sanktion, hvis det ikke præsterer som forventet.

- Det er ikke rimeligt, at man behandler private operatører dårligere end offentlige. Når man sanktionerer Responce, er det jo ud fra tanken om, at straf virker og har en præventiv effekt. Hvis man laver sanktioner mod Ambulance Syd vil det have samme effekt, siger Konservatives gruppeformand i Region Syddanmark, Morten Weiss-Pedersen.