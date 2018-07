Nysgerrige ulveturister krænker privat ejendomsret i jagten på ulven

Når der bliver spottet en ulv i det ganske land, strømmer nysgerrige ulve-entusiaster til. Ifølge flere foreninger og organisationer er det til stor gene for landmænd og skovejere, for langt fra alle ulveturister overholder de gængse færdselsregler i naturen.

Ulveturister: Om jagten på ulven bliver så gribende og intens, at folk glemmer tid og sted, eller om folk ganske enkelt ikke kender reglerne er uvist. Ikke desto mindre bryder mange nysgerrige ulve-entusiaster naturens færdselsregler og krænker privat ejendomsret i jagten på et glimt af ulven, lyder det fra flere foreninger og organisationer. Det sker, når de som en slags ulveturister drager til de områder, hvor medier eller forskere beretter, at der er observeret ulve.

Både Peter Busck, bestyrelsesmedlem i Dansk Skovforening, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug og Fødevarer, der begge er medlem af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, har modtaget flere mails fra borgere, der beklager sig over problemet.

I en mail til Lars Hvidtfeldt, som JydskeVestkysten har set, skriver Annette og Peter Kofoed, der er fåreavlere i den såkaldte ulvezone i Vestjylland, blandt andet:

- Folk vader ind på vores marker uden tilladelse, kører stærkt forbi vores hus, så man må springe for livet. Vi er gentagne gange uopfordret blevet kontaktet af vildt fremmede mennesker, der vil købe vores hus, fordi de synes, det er åh så spændende at have ulven i baghaven. Vi har desuden observeret, at der bliver kørt med store kørertøjer i høj fart om aftenen, samtidig med at der bruges skarpe projektører til at lyse ind over hedeområdet i forsøget på at se en ulv.

Til JydskeVestkysten fortæller Annette Kofoed, at problemet er størst om vinteren, hvor ulven bevæger sig tættere på parrets fårefolde i jagten på føde, og hvor den dermed er lettere at opspore for nysgerrige.