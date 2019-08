Nye tal viser: Drægtige malkekøer slagtes ulovligt

I løbet af de seneste fem år er 234 køer blevet slagtet ulovligt. Da køerne har været for drægtige til, at man lovligt har kunnet slagte dem. En beklagelig fejl, lyder det fra Danske Mælkeproducenter. Fejl som foreningen Anima kalder uacceptable.

Kvæg: Flere malkekøer er de seneste år blevet slagtet, selvom det har været ulovligt at gøre det. Det fortæller den danske dyreværnsforening Anima i deres nye kampagne, hvor de fortæller, at 234 køer de seneste fem år er blevet ulovligt slagtet, mens de har været drægtige. Tallene stammer fra en aktindsigt, som Anima har søgt hos Fødevarestyrelsen, som JydskeVestkysten også har læst. Det er foreningens vurdering, at Danish Crowns slagteri i Holsted er det slagteri, hvor der bliver slagtet flest gravide køer. Ifølge virksomheden selv bliver cirka halvdelen af landets kreaturer slagtet i byen. - Vi har ikke specifikke tal for de enkelte slagterier, men vi har ikke grund til at tro andet end, at andelen er nogenlunde den samme fra slagteri til slagteri. Derfor må man antage, at der bliver slagtet flest i Holsted. I Danmark er det forbudt at slagte køer, når de er i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. - Det er uacceptabelt, at mælkeproducenter gang på gang bryder loven og sender højgravide køer til slagtning. Derudover ved meget få mennesker, at man overhovedet slagter køer, når de er gravide, fortæller Mathias Madsen. Anima foreslår, at man retter blikket mod Tyskland, som de mener, har en mere human lovgivning på området, hvor man ikke må slagte koen, når den er i dens sidste tredjedel af drægtighedsperioden. - De dyrevelfærdsmæssige problemer, der gør sig gældende i den sidste tiendedel af koens graviditet, gør sig faktisk også gældende i hele den sidste tredjedel af graviditeten, lyder det fra Mathias Madsen.

Slagtning af køer I 2017 blev der slagtet omkring 156.240 malkekøer i Danmark Det vurderes at cirka 90 procent af de slagtede køer i Danmark er malkekøer.



Kilde: SEGES

Opdages først på slagterierne Selvom det er de danske slagterier, der slagter køerne, så er det ikke dem, der har ansvaret for, at en ko, der er for langt henne, bliver slagtet. Det er derimod landmændene, der modtager en bøde, når de har sendt en ko ulovligt til slagtning. Fødevarestyrelsen har dyrlæger ansat til at inspicere køerne på slagterierne, men det forhindrer ikke de ulovlige slagtninger. Dyrlægerne kan nemlig først vurdere, hvor drægtig koen har været, når den er slagtet, og de har inspiceret fostret af kalven. Herefter kan Fødevarestyrelsen først sende landmanden en bøde. - Det er landmændene selv, der skal sikre, at koen ikke er ulovlig, inden de sender dem ind til os, fortæller Per Henriksen, der er veterinærdirektør hos Fødevarestyrelsen.

Formand maner til sindsro Kjartan Poulsen er formand for Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter og driver selv et økologisk landbrug med 850 køer nær Outrup ved Varde, og han mener ikke, at der er tale om nogle overlagte lovbrud fra landmændenes side. - Langt de fleste inseminerer deres køer i dag. Der har man fysisk haft fat i koen og det bliver noteret. Og her kan der selvfølgelig ske nogle fejl. Det kan være, at en ko er blevet drægtig, som man egentlig ikke troede, var blevet insemineret. Eller at man har noteret den forkerte ko. Det er selvfølgelig beklageligt, og de fejl skal helst ikke ske. De landmænd, der begår fejl, betaler også deres bøder, fortæller formanden. Han køber desuden ikke præmissen om, at landmændene gang på gang, bevidst, sender deres køer ulovligt til slagtning. - Hvis landmanden kender den dag, hvor koen er blevet insemineret, så kan han beregne, hvornår den skal kælve med en afvigelse på en lille uge, lyder det fra Kjartan Poulsen. Tallene for hvor mange drægtige malkekøer der slagtes ulovligt varierer fra år til år. I 2017 lå tallet eksempelvis på 70 og i 2018 var tallet 33.