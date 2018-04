Nye statsjob placeret i København: Nu frygter borgmestre for de næste

Sådan lyder frygten i hvert fald fra to sønderjyske borgmestre, efter det tidligere i marts kom frem, at en ny statslig institution under Udenrigsministeriet fik adresse i København.

Statsjob: Selvom regeringen nu i flere omgange har udflyttet statslige arbejdspladser til provinsen, er det ikke en selvfølge for provins-borgmestre, at nye statslige arbejdspladser lander hos dem. Hvis børne- og socialminister Mai Mercado (K) får held med at oprette en ny central enhed, der skal stoppe proformaægteskaber i Danmark, er der eksempelvis meget stor sandsynlighed for, at enheden bliver placeret i København.

Der er ingen statstik over, hvor mange proformaægteskaber der bliver indgået i Danmark.I dag kan kommuner ikke afvise at gennemføre en sådan vielse, selvom der er mistanke om, at parret er ved at indgå et proformaægteskab. Kommuner skal dog indberette tilfælde, hvor der kan være grund til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er, at en af parterne opnår opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge, der vil vies i Danmark, skal opfylde de danske ægteskabsbetingelser. Ægteskab må kun indgås, når begge parter har dansk indfødsret eller opholder sig lovligt i landet. I februar offentliggjorde Regeringen, at den vil gøre det ulovligt at indgå proformaægteskab i Danmark, hvilket ellers ikke er tilfældet i dag. Desuden vil man etablere en central, specialiseret enhed, der på forhånd skal foretage en screening af samtlige udenlandske par, der vil vies i Danmark.

Et dårligt signal

Avisen Danmark har fortalte i sidste måned, at Inger Støjbergs (V) udenrigsministerium 1. januar placerede det nye Nationale ID-center i hjertet af København. Det på trods af, at regeringen tidligere har slået fast, at nyoprettede statslige arbejdspladser bør placeres uden for København for at skabe et Danmark i bedre balance.

Placeringen af de 18 nye statslige arbejdspladser i København får nu Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) og Sønderborg-borgmester Erik Lauritzen (S) til at råbe vagt i gevær over for udsigten til, at en ny central enhed, der skal forhinde proformaægteskaber af udlændinge i Danmark, lander i hovedstaden.

- Man kan frygte, at man gør det samme i den her sag. Det drejer sig ikke om mange arbejdspladser. Det er mere signalet i det. Hvis regeringen bliver ved med at oprette nye arbejdspladser i hovedstaden, så fortsætter vi jo bare i samme spor som før udflytningerne, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S).