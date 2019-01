Nye regler for chauffører stemt ned i EU: - Nogen har slået hjernen fra

Europa-Parlamentets transportudvalg har stemt nej til et forslag om en ny vejpakke. Det er dårligt nyt for udsigten til nye regler mod piratkørsel i EU.

Transport: Bekæmpelse af piratkørsel har lidt et slemt nederlag i EU. Europa-Parlamentet har stadig ganske svært med at blive enig med sig selv om nye regler, der skal forhindre social dumping på de europæiske landeveje. Og tiden er ved at løbe ud.

- Helt vanvittigt

Den socialdemokratiske europaparlamentariker, Ole Christensen, er også meget skuffet over resultatet af afstemningerne:

- Dette er kulminationen på et arbejdet i transportudvalget, der har været noget af det mest uprofessionelle, jeg nogensinde har set. Det er tydeligt, at visse lande og organisationer har arbejdet for så få regler som muligt. Hvis vi ikke finder en løsning, kommer det til at hedde nationale særregler, siger Ole Christensen.

Europaparlamentariker Rina Ronja Kari (N/GUE-NGL) er også en del af beskæftigelsesudvalget. Hun er "dybt deprimeret" over resultatet af dagens afstemning:

- Det er helt vanvittigt, at vi har skandaler om filippinere i Padborg og mange andre sager, og så kan vi ikke levere en løsning, siger hun.

Forslag til nye regler, der skal forhindre social dumping på europæiske landeveje, blev fremsat af EU-Kommissionen tilbage i maj 2017. Siden har de europæiske transportministre og Europa-Parlamentet forsøgt at blive enige med sig selv om deres holdning på området.

I december 2018 lykkedes det for Ministerrådet at finde en konsensus, men med Europa-Parlamentets transportudvalgs beslutning er timeglasset ved at løbe ud. Til maj er der valg til Europa-Parlamentet. Og hvis der ikke inden da er vedtaget nye regler, falder hele vejpakken på gulvet, og Kommissionen skal starte helt forfra med et nyt lovforslag.