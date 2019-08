Nye guider kan nu fortælle Vadehavets forunderlige fuglehistorie

Det grænseoverskridende NAKUWA-projekt står bag uddannelse af 22 naturinteresserede, der netop har været til eksamen.

22 naturinteresserede - seks danske og 16 tyske - har været til eksamen som fugleguider og kan nu med større faglighed lede grupper af turister, der efterspørger naturoplevelser af høj kvalitet i den danske og tyske del af Vadehavet. Området har status som Unesco's verdensarv. Den skriftlige og praktiske prøve foregik i Breklum nord for Husum og i naturområdet Beltringharder Koog, hvor der var rige muligheder for at iagttage flere af de op mod 40 fuglearter, der bruger Vadehavet som en livsvigtig station på deres flere tusinde kilometer lange træk. Uddannelsen af fugleguider indgår i det grænseoverskridende NAKUWA-projekt, hvis formål er at udvikle og afsætte grænseoverskridende og bæredygtige produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme. Projektet skal overordnet bidrage til vækst og flere job i vadehavsområdet, skriver NAKUWA i en pressemeddelelse. - Vi fik 65 ansøgere til kurset, hvilket overstiger vores vildeste forventninger. Vi kunne maksimalt håndtere 24, og derfor var vi været nødt til at fravælge omkring 40 interesserede. Nogle af de valgte havde på forhånd flirtet med at guide i naturen, dog ikke specielt på fugleområdet, andre var helt blanke, men med stor lyst til at guide på fugleture. Fælles for dem er, at de nu har forpligtet sig til at bruge deres eksamen til at udbrede kendskabet til fuglelivet, Vadehavet og verdensarven i de to lande, siger projektkonsulent John Frikke, Nationalpark Vadehavet.

NAKUWA-projektet Projektet NAKUWA er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu . Business Region Esbjerg er Leadpartner i projektet.

Marit Beckmann fra Løgumkloster og Klaus Louring fra Fanø er to af de nye fugleguider. Foto: NAKUWA

Mød to af de nye fugleguider Blandt de nye fugleguider er Marit Beckmann, Løgumkloster, som er opvokset ved sin fars plantage nær Frøslev og dermed har haft naturinteressen hele livet. Hun har været lærer og skoleleder i 30 år nord og syd for grænsen og driver nu firmaet birdwatching.dk. - Jeg har været fugleguide i en årrække, og dette var en oplagt mulighed for at udbygge og få papir på min viden, et certifikat. Kurset har øget mit netværk, jeg har lært om den tyske del af Vadehavet, og jeg har øget min faglighed på det ornitologiske område. Det er især spændende, at projektet er grænseoverskridende. Jeg samarbejder i forvejen med en tysk vadehavsguide om ture, der krydser grænsen, siger Marit Beckmann. Klaus Louring, Fanø, har siden 2013 drevet enmandsfirmaet Strandskaden, der tilbyder natur- og kulturture på øen. Han er uddannet skov- og landskabsingeniør, bedst kendt som skovfoged, men måtte gentænke sit arbejdsliv, da han i 2010 blev ramt af sygdommen borrelia. Han har efterfølgende læst til folkeskolelærer og begyndte ved siden af at arrangere ture. - Jeg betragter uddannelsen til fugleguide som en vigtig del af min efteruddannelse, der giver mig mulighed for også at tilbyde fugleture. Jeg er skovmand og meget naturligt også jæger, og kurset har vakt en ornitologisk interesse, som giver mig et bredere blik på vores natur og måden, den bliver forvaltet på. Den vil jeg gerne være med til at formidle, siger Klaus Louring.

En enestående fuglehistorie NAKUWA-projektet, hvis primære målgruppe er verdensarvsturister og Special Interest Turister (SIT), foregår i et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Business Region Esbjerg, Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Nordsee-Tourismus-Service og WWF Deutschland Wattenmeerbüro. Projektkonsulent John Frikke, der i 40 år har beskæftiget sig med Vadehavets fugleliv, var en af eksaminanderne ved de afsluttende prøver i Nordtyskland. Uddannelsen, der er foregået over seks weekender i et år, ruster fugleguiderne til at formidle Vadehavets helt særlige status som levested for gæs, ænder, måger, terner og vadefugle. 12 millioner fugle bruger Vadehavet på Den Østatlantiske Trækrute fra Sibirien i nordøst og Nord-Canada i nordvest på vej til Sydeuropa og Afrika - og omvendt. Med til fortællingen hører, at fuglene er i stand til at tilpasse sig det omskiftelige tidevandsmiljø, der i al sin voldsomme dynamik med hyppige vejrskift gør Vadehavet til et besværligt område at være fugl i. 8-10 fuglearter er helt afhængige af verdensarvsområdet. - Vadehavets fugleliv er en fantastisk historie, og har man styr på de vigtige elementer, kan man let vinde publikums interesse. Vadehavet kan se kedeligt ud, og det kan være svært at se fuglene uden guidning. Historien skal fortælles, siger John Frikke i pressemeddelelsen.