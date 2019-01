Nye ansatte, oplæring og prioriteringer: Landbrugsstyrelsens har været påvirket af udflytningen

- Det har vi leveret fra dag ét af i forhold til vores mål, hvilket helt klart skyldes fokuseringen. Så har vi haft andre ordninger, hvor vi har været udfordrede. Det er noget, vi virkelig prøver på at løfte, også den dag i dag, siger han.

Steen Thomsen fortæller, styrelsen på forhånd havde lavet nogle valg og prioriteringer for hvilke områder, de ikke skulle komme bagud med såsom udbetalingen af arealstøtten, der udgør mere end seks milliarder.

Der var kun 30 medarbejdere, som flyttede med fra København, og dermed skulle styrelsen ansætte en stor del nye, og dermed uerfarne, medarbejdere. Det var sammen med flytningen med til at give længere sagsbehandlingstider på visse områder.

Status: Landbrugsstyrelsen var en af de største udflytninger af statslige arbejdspladser, hvor 370 stillinger blev flyttet til Augustenborg. En så stor flytning kan man ikke lave uden konsekvenser for arbejdet, mener kunde- og produktionschef, Steen Thomsen. Alligevel synes han, flytningen er gået godt.

Medarbejderne fortjener anerkendelse

Vil du sige, de områder, hvor I halter bagefter, er områder, hvor I også ville være bagefter, hvis I var blevet i København?

- Det får du mig ikke til at sige, men du får mig heller ikke til at sige, at det alene er på grund af udflytningen. Det er mere nuanceret end som så, siger han og fortsætter:

- Men det siger næsten sig selv, at hvis man laver en udflytning af denne her karakter, så spiller det en rolle.

Overordnet set synes Steen Thomsen, at de er kommet langt med etableringen af den nye arbejdsplads, samtidig med at de har udført deres arbejde.

- I min optik har vi på meget kort tid opbygget en stor arbejdsplads og opnår vores vigtigste kerneopgaver, og det er sagt lidt med jysk beskedenhed. Medarbejderne fortjener anerkendelse for indsatsen, siger han.