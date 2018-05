Ny undersøgelse: Se de billigste bilforsikringer i Kolding og Esbjerg her

Mikonomi.dk har sammenlignet priserne på bilforsikringer i landets ti største byer. Se, hvordan priserne ser ud i Esbjerg og Kolding.

Undersøgelse: Mikonomi.dk, en hjemmeside, hvor man kan sammenligne lån, forsikringer og a-kasser, har undersøgt i hvilken af landets ti største byer, man kan få den billigste bilforsikring. Undersøgelsen viser, at Vejle har landets billigste bilforsikringer, skriver Mikonomi.dk i en pressemeddelelse. Bilforsikringer i København er dyrest. - Årsagen hertil er, at jo mindre trafik en by har, jo mindre risiko er der for, at bilen bliver påkørt eller involveret i et trafikuheld. Det er derfor trafikken i en by der afgør, hvorvidt en forsikring er dyr eller billig, står der i pressemeddelelsen. Se herunder, hvad de billigste bilforsikringer i Kolding og Esbjerg koster.

Priserne i Kolding Kolding ligger lige uden for de tre billigste byer. Kun Roskilde, Horsens og Vejle har billigere bilforsikringer end Kolding. De billigste priser på ansvars- og kaskoforsikring i Kolding er: For unge bilister: 14.351 kr. hos Alm. Brand For erfarne bilister: 4.236 kr. hos GF Forsikring For elitebilister: 3.201 kr. hos GF Forsikring - Du kan spare mellem 1.100 kr. og 4.500 kr. om året i Kolding. Især for elitebilister kan der være en stor gevinst at hente. Her findes prisforskelle på op til 1.300 kr. om året på ansvarsforsikring og 1.700 kr. om året på kaskoforsikring. Derudover viser resultaterne, at det billigste forsikringsselskab i Kolding er Alm. Brand med en gennemsnitspris på 5.934 kr. om året, skriver Mikonomi.dk om Kolding i pressemeddelelsen.