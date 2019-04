Ny ulveflok kan være på vej: Ulvepar har sat kurs mod Danmark

FLENSBORG: Muligvis kan der være en ny ulveflok på vej i Danmark. Vildteksperter har i hvert fald observeret, at en han- og en hunulv sammen har forladt Slesvig-Holsten med kurs mod nord. Det bekræfter miljøministeriet i Kiel over for mediehuset SHZ.

Hunulven er faktisk oprindelig fra Danmark. Den stammer fra et kuld, der i 2017 kom til verden i Ulfborg i Vestjylland. Flere af kuldets medlemmer satte efterfølgende kurs mod Tyskland. Men nu er mindst en altså på vej retur sammen med en mage.

Hannen er tidligere observeret i Rendsburg-Eckernförde Amt i det centrale Slesvig-Holsten.

Parrer de to ulve sig, kan udfaldet blive mellem en og fem unger, der sædvanligvis kommer til verden i foråret eller om sommeren.

Hunulven er søster til den efterhånden berygtede problemulv i Slesvig-Holsten. Ulven er på delstatens nedskydningsliste, fordi den flere gange er hoppet over elektriske ulvehegn og har dræbt får, som ellers burde være i sikkerhed. Endnu er det ikke lykkedes delstatens jægere at få ram på ulven.

Ulve kan vandre op til 70 kilometer i døgnet.