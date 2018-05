Ny udvikling: Vildsvinehegn kan bestå af flydespærringer

Dele af vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse kan blive erstattet af flydespærringer. Det kan blandt andet blive aktuelt ved Flensborg Fjord og i Rudbøl Sø, hvor det har vist sig at være vanskeligt at opsætte et hegn.

Lovforslag: Der er langt fra Christiansborg til Sønderjylland. Det må være læren efter, at Miljø- og Fødevareministeriet nu har set sig nødsaget til at ændre lovforslaget, der skal bane vejen for et knap 70 kilometer langt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Efter at have undersøgt, hvor hegnet kan komme til at stå, har det været sværere end forventet at placere et hegn, så det generer mindst muligt, samtidig med at det er effektivt. Derfor har Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i sidste uge tilføjet et punkt til lovforslaget, som skal gøre det muligt at udskifte en del af hegnet med andre foranstaltninger. Helt specifikt peges der blandt andet på, at der i stedet kan benyttes flydespærringer.

- I området omkring Rudbøl Sø og Magisterkogen har det været svært at finde en løsning, der ikke generer for meget og for mange. Derfor leder vi efter en måde at lave en effektiv spærring som ikke generer de to- eller firbenede, siger skovrider i Naturstyrelsen Vadehavet, Bent Rasmussen, som arbejder med at føre vildsvinehegnet ud i virkeligheden.