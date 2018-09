Ny stor havvindmøllepark kan blive opført ud for den jyske vestkyst

Som en del af den nye energiaftale mellem alle Folketingets partier skal der findes plads til tre nye havvindmølleparker i Danmark. Flere områder skal undersøges - herunder et kæmpe areal ud for den jyske vestkyst.

Havvindmøller: 2296 kvadratkilometer. Det er størrelsen på det areal i Nordsøen ud for den jyske vestkyst, der skal undersøges som et muligt område til en ny havvindmøllepark.

I alt skal der findes plads til tre nye havvindmølleparker i Danmark inden 2030, og to kæmpe områder ud for den jyske vestkyst er altså i spil. Det samlede areal, der skal undersøges, løber op i over 3200 kvadratkilometer, og udover Nordsøen drejer det sig om et område i Jammerbugt, et område ved Hesselø samt et område ved Kriegers Flak.

- Vi skal finde de bedste placeringer for fremtidens vindmølleparker, og jeg har fuld tillid til, at Energistyrelsen nu peger på flere mulige områder, hvor vindpotentialet og de øvrige forhold, der gør sig gældende, ser ud til at være særligt gode, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.